Ab sofort steht das 10-Punkte-Programm zur Europawahl auch in türkischer Sprache übersetzt zur Verfügung. Die Internationalistische Liste / MLPD bedankt sich bei der Konföderation der Arbeiter aus der Türkei in Deutschland (ATIF) für die Übersetzung. Es erscheint bald auch in gestalteter Form. Schickt es an Freunde, Kollegen, Nachbarn und türkische Vereine.

Hier gibt es das Programm auf Türkisch