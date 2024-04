50 Jahre: Was der April versprochen hat – Vorwärts zum echten Sozialismus!

Der Ruf "Nie wieder Faschismus!" hallt nach wie eine ständige Erinnerung an einen Kampf, der über uns hinausgeht und noch nicht zu Ende ist. Von den Tagen der Pariser Kommune bis zum heutigen Tag haben die Arbeiter gekämpft und ihre Stimmen mit denen der Unterdrückten vereint, um eine Alternative zur kapitalistischen Unterdrückung und zur imperialistischen Barbarei zu finden. Der 25. April 1974 ist ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg, aber er zeigt auch die Grenzen des einfachen Sturzes eines faschistischen Regimes ohne die Zerstörung des bürgerlichen Systems, ohne den echten Sozialismus.

Wir warteten auf ein Erdbeben, eine Veränderung, die uns nicht nur die bürgerliche Freiheit bringen würde, wie es die sogenannte "Nelkenrevolution" tat, sondern auch eine neue sozialistische und internationalistische Gesellschaft wie die Kommune. In diesen 50 Jahren des bürgerlichen Parlamentarismus erlebten wir Demonstrationen von offen faschistischen Organisationen – mit ihren täglich zur Schau gestellten Orden – und 50 sich im bürgerlichen Parlament verschanzten faschistischen Abgeordnete. Einer für jedes Jahr, in dem das Projekt der wahren Emanzipation, das 1974 versprochen zu sein schien – eine befreite Gesellschaft, von allen und für alle – unter den Teppich gekehrt wurde.

Im Kapitalismus gibt es keine Lösung der Krisen, die die Menschheit plagen.

Jahre der Enttäuschung sind vergangen. Aber das Märchen von der friedlichen Revolution wird immer noch von allen parlamentarischen Parteien erzählt. Um an der Macht zu bleiben, putzt die Bourgeoisie die demokratischen Mechanismen zu ihrem eigenen Vorteil heraus, bis sie ihren Wolfspelz zeigen muss.

Der bürgerliche Parlamentarismus trägt in sich den Faschismus und ist immer bereit, ihn hervorzuholen.

Wir müssen der kapitalistischen Freiheit, uns zu unterdrücken und auszubeuten, ein Ende setzen!

Der Kampf für den echten Sozialismus geht über die Suche nach gleichen Rechten innerhalb eines verrotteten Systems der Ausbeutung und Unterdrückung hinaus. Er verlangt die radikale Abschaffung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, die Unterdrückung der Unterdrücker und die Errichtung einer echten Demokratie für die arbeitenden Massen. Dies ist der Kern dessen, was Marx und Engels die Diktatur des Proletariats nannten, in der die Freiheit für alle außer der Bourgeoisie eine Realität ist.

Der Kampf für den echten Sozialismus ist dringender denn je!

Die UMLP ist eine organisierte Kraft an der Spitze des Kampfes und steht für die Notwendigkeit einer Einheitsfront gegen Faschismus und Imperialismus. Wir verteidigen nicht nur die bürgerlich-demokratischen Rechte, sondern auch die proletarischen Freiheiten, die nur durch die sozialistische Revolution erreicht werden können.

Die Strategie der Revolutionäre zielt darauf ab, das gesamte bürgerliche Gesellschaftssystem zu stürzen, die Arbeiterklasse aufzuklären und sie auf den revolutionären Klassenkampf auszurichten. Für die sozialistische Revolution!

Das Erstarken von Antikommunismus und Faschismus stellt eine ständige Bedrohung für den Kampf der Völker dar.

Es ist zwingend notwendig, dass wir uns zusammenschließen, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Eine Zukunft, in der das Motto "Nie wieder Faschismus!" mehr als ein Wunsch ist, sondern greifbare Realität. Eine Zukunft, in der Rechte und Freiheiten nicht die Privilegien einiger weniger sind, sondern die unveräußerlichen Rechte aller Menschen. Das ist die Zukunft, von der wir träumen und für die wir kämpfen, für uns und für unsere Kinder!

In diesen 50 Jahren seit dem Militärputsch, der der faschistischen Regierungsmethode der Bourgeoisie ein Ende setzte, und angesichts der gegenwärtigen Eskalation ist es notwendig, das in der Arbeiterklasse und den Massen vorhandene antifaschistische Bewusstsein zu stärken und den notwendigen Aufbau der Revolutionären Partei in Portugal zu forcieren.

In diesem Jahr begehen wir auch den hundertsten Todestag von Lenin, und seine Botschaft ist eine Ermutigung für uns: "Wir haben dieses Werk begonnen. Wann, in welcher Frist, die Proletarier welcher Nation dieses Werk zu Ende führen werden, das ist unwesentlich. Wesentlich ist, daß das Eis gebrochen, daß die Bahn frei gemacht, daß der Weg gewiesen ist." (Zum vierten Jahrestag der Oktoberrevolution, Lenin Werke, Band 33, S. 37) Für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei in Portugal!

Wenn der "April" uns das Tor aufstieß für den Traum von einer neuen Welt und ihrer Verwirklichung – was wir mit Land- und Fabrikbesetzungen 1974 und 1975 begonnen haben –, dann ist es 50 Jahre später an der Zeit, die Ärmel hochzukrempeln und den Traum Wirklichkeit werden zu lassen!

Lasst uns heute unsere Rechte erobern, wie wir es immer getan haben – kämpfen wir auf der Straße und in den Fabriken!

Für die sozialistische Revolution! Für den echten Sozialismus!