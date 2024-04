SIPRI-Bericht legt weltweite Aufrüstung offen

Das sind 6,8 Prozent mehr als im Jahr 2022 und damit eine signifikante Steigung. An der Rangliste des Schreckens hat sich dabei wenig geändert: Nach wie vor geben die USA mit (gewaltigem) Abstand das meiste Geld für ihre Armee aus. 37 Prozent aller Militärausgaben weltweit gehen in das US-Militär. Auch von daher dürfte schwer in Zweifel zu ziehen sein, dass die USA weiterhin der Hauptkriegstreiber in der Welt bleiben. Ihnen folgen China auf dem 2. und Russland auf dem 3. Platz.

Vorbereitung auf den nächsten großen Raubkrieg

Der Trend zur Aufrüstung ist weltweit, ein Ausdruck sowohl der aktiven Vorbereitung auf einen Dritten Weltkrieg, als auch in vielen Fällen eine unmittelbare Reaktion auf schon begonnene Konflikte. Nur einzelne Länder haben ihre Ausgaben reduziert. Alle imperialistischen und neuimperialistischen Länder haben ihre Ausgaben gesteigert, die meisten sind unter den 15 höchstplatzierten Nationen. Indien und Saudi-Arabien sind sogar weiterhin auf den globalen Plätzen 4 und 5.