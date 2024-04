Bistro inne Mitte: Biergarteneröffnung mit Angrillen

Auch wenn der April gerade tatsächlich macht, was er will: Am kommenden Freitag, 26. April, ist Biergarteneröffnung im Bistro inne Mitte. Bei hoffentlich bestem Wetter wird die Saison mit Angrillen eröffnet. Wer also Lust auf einen schönen Abend mit Freunden, Holzkohlegrill, leckerem Essen und guten Getränken hat, ist hier genau richtig. Beginn: wie immer um 19 Uhr am Bistro der Horster Mitte, Schmalhorststraße 1a, 45899 Gelsenkirchen.