Buenos Aires: Massenprotest gegen Kürzung der Mittel für Universitäten

Bayan, Gabriela und die Liga philippinischer Studenten (LFS) beklagen den Tod einer ehemaligen Studentenaktivistin der University of the Philippines (UP). Kaliska Dominica Peralta wurde am 10. April von kombinierten rechten Kräften in der Gemeinde Butong, Quezon Town, Bukidnon, getötet und vor ihrer Ermordung gefoltert. Entgegen den Behauptungen des Militärs gab es keine bewaffnete Auseinandersetzung. Peralte war Filmstudentin und von 2014 bis 2015 Vorsitzende der LFS-UP Diliman-Gruppe. „Nach mehreren Jahren Jahren beschloss sie, die höchste Form des Kampfes anzunehmen, um die Gesellschaft von dem gegenwärtig vorherrschenden System zu befreien“, sagte die LFS.