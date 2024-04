Chefermittlerin für Cum-Ex-Fälle wechselt zu „Finanzwende“

Aus Unzufriedenheit darüber, wie Cum-Ex-Kriminelle und Steuerhinterzieher im großen Stil in Deutschland davonkommen, hat sie ihren Job an den Nagel gehängt, verzichtet dafür auf Gehalt und wechselt zur Anti-Finanz-Lobby „Finanzwende“.



Sie begründet dies ausdrücklich mit den schlechten Strukturen im Kampf gegen Finanzkriminalität in Deutschland. Ihr Fazit: „Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen“. Oder anders ausgedrückt: Jeder Cum-Ex-Verbrecher mit einem guten Anwalt hat bessere Chancen, für seine Taten nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden, als ein Bürgergeldempfänger, der einen Fehler gemacht hat.



Brorhilker hat in den Jahren ihrer Tätigkeit eine sehr gute Bilanz vorzuweisen: Unter ihrer Leitung wurde in rund 120 Cum-Ex-Ermittlungsverfahren gegen immerhin 1700 Beschuldigte ermittelt. Angeklagt wurden bisher allerdings nur 15 Verdächtige.



Die Entscheidung von Frau Brorhilker zeugt von Charakter und Mut. Ob sich am kapitalistischen System in Deutschland, in dem Steuerbetrug im großen Stil systemimmanent ist, durch ihren Wechsel zu einer NGO wirklich etwas ändern wird, darf allerdings bezweifelt werden.