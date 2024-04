„Ein Arbeiter? Das interessiert mich“

„Hier - das ist über das Leben von Willi Dickhut, einem Arbeiter. Er hat im Widerstand gegen Hitler gekämpft und war im KZ. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat er weiter in der Kommunistischen Partei gearbeitet, später den Verrat am Sozialismus in der Sowjetunion aufgedeckt. Aber er resignierte nicht, sondern war führend am Aufbau der MLPD als Alternative beteiligt und schrieb viele Bücher darüber. Bis an sein Lebensende hat er mutig für den echten Sozialismus gekämpft. Das ist wirklich eine Lebensleistung! Aber so jemanden bringen Bild & Co. natürlich nicht als Promi.“



Einige Kollegen waren besonders interessiert, weil Willi Dickhut ein Arbeiter war. 26 Broschüren wechselten den Besitzer und einige Spenden wanderten in die Sammelbüchse.