Palästina

Ergebnis Expertenkommission: Israel beschuldigt UNRWA zu Unrecht

UNO-Generalsekretär António Guterres gab eine unabhängige Untersuchung in Auftrag, nachdem Israel vor einigen Wochen behauptet hatte, das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNRWA beschäftige Leute, die sich am Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 beteiligt habe. Zuerst war von zwölf Mitarbeitern die Rede, später waren es angeblich zwölf Prozent.

Von gis