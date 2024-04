Fußballturnier, Skatturnier und 1. Mai

Heute wollen wir Euch und alle Interessierten herzlich einladen:

Fußballturnier

Am Samstag, den 4. Mai, wird in Dortmund wieder das Solidaritäts-Fußballturnier stattfinden, das der Freundeskreis Mouhamed ausrichtet. Hier der Flyer zum Fußballturnier. Wir werden uns aus Gelsenkirchen wieder beteiligen. Macht zahlreich mit, ladet Freundinnen und Freunde ein - auch Kinder können dabei sein:

als Mitspielerinnen und Mitspieler (in drei Altersgruppen)

als Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter

als Zuschauer und Helfer.



Es wird für alle ein schönes Fest der internationalen Solidarität, auch wenn man nicht Fußball spielen kann. Gerne kann man mit Spenden für Essen und Getränken einen Beitrag leisten.



Wir organisieren eine gemeinsame Anfahrt. Bitte meldet Euch an, wer mitspielen und/oder mitfahren will, bei Michael (Sprecher FFS in Gelsenkirchen) Telefon: 0176-30112606 oder schickt eine E-Mail an damue-joto@t-online.de .

Skatturnier und Familienfest

Wir treffen uns vom Freundeskreis Flüchtlingssolidarität am Sonntag, den 28. April, um 14 Uhr, in Gelsenkirchen-Horst, Koststraße 8, im Arbeiterbildungszentrum/ Gaststätte Schacht III. An diesem Tag findet dort ein Skatturnier statt und dabei ein Familienfest mit Kaffee, Kuchen, Leckerem vom Grill, Kinderaktivitäten usw. Auch im Freien, wenn das Wetter mitmacht. Wir können uns dort gut treffen, unterhalten und die Aktivitäten absprechen. Auch eine gute Gelegenheit für die Fußballspieler, sich kennenzulernen und vielleicht auch schon eine Runde zu kicken.

Teilnahme am 1. Mai

Der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität wird auch dieses Jahr wieder am 1. Mai teilnehmen, denn das ist der Internationale Kampftag der Arbeiterklasse.



Wir treffen uns um 9 Uhr am Margarete-Zingler-Platz (Hauptmarkt, der Platz wo der "Treff International" ist) zur Auftaktveranstaltung der kämpferischen Opposition und nehmen dann an der Demonstration teil.



Die Demonstration, zu der die Gewerkschaften aufrufen, geht in diesem Jahr bis zum Stadtgarten Gelsenkirchen, dort ist eine Kundgebung. Wir sind dabei mit unserem Transparent und den Fahnen - wir stärken die internationale Arbeitersolidarität. Wir protestieren gegen die unmenschliche Flüchtlingspolitik von EU und Bundesregierung! Wir fordern für alle Flüchtlinge das Recht zu arbeiten. Stoppt die spalterische Hetze gegen Flüchtlinge und Migranten!