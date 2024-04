Gewerkschaft der Larko-Arbeiter: "Wir setzen den Kampf fort"

Wir sagen Nein zu den Arbeitslosenprogrammen und der Verschwendung von Geldern aus dem Staatshaushalt. Wir fordern, dass mit dem Geld, das Larko in der Kasse hat, ein Instandhaltungsplan und eine Vorbereitung auf die Wiedereröffnung unter Sicherung aller Arbeitsplätze umgesetzt wird. Wir werden nicht zulassen, dass die Gebiete rund um Larko verkümmern. Wir rufen die Arbeiter unseres Landes auf, ihre Solidarität weiterhin durch verschiedene Initiativen zum Ausdruck zu bringen. Die nächsten Stationen sind die Streikkundgebungen am 1. Mai und die erneute Demonstration der Larko-Beschäftigten zum Syntagma am Freitag, dem 10. Mai.

Am Mittwoch, dem 25. April 2024, fand im Sitzungssaal des Gemeinderats in Pshna Evia eine gemeinsame Sitzung der Larko-Gewerkschaften statt. In gemeinsamer Diskussion und im Geiste der Einmütigkeit haben wir die Situation bei Larko bewertet und Folgendes beschlossen:

Die Gewerkschaften werden Maßnahmen ergreifen, um die Bevölkerung in den Städten und Dörfern von Sterea weiterhin zu informieren, mit dem Ziel, die Kräfte, die die Arbeitsplätze verteidigen und für die Wiedereröffnung von Larko kämpfen, zu erweitern.

Die Gewerkschaften werden überall Maßnahmen ergreifen, damit die eigene Kraft der Larko-Beschäftigten bei den Streikkundgebungen zum 1. Mai am Karmittwoch (Anm.: Das griechisch-orthodoxe Osterfest ist heuer am ersten Mai-Wochenende) deutlich wird. Gleichzeitig werden wir einen Brief an die Arbeiterklasse senden, der auf den Maikundgebungen im ganzen Land verlesen wird. Wir werden versuchen, die politischen Führer der Parteien zu informieren und und uns mit ihnen treffen.

Es wurde ein Antrag gestellt, und bis Dienstag bitten wir um ein Treffen mit dem Ministerpräsidenten des Landes, um ihm ein Dossier mit dem gesamten Inhalt von Larko zu übergeben. Wir erwarten seine Antwort, damit wir ihn informieren und einen substantiellen Dialog eröffnen können, der die Wiedereröffnung von Larko und die Sicherung aller Arbeitsplätze beinhaltet.

Nach Rücksprache mit dem Rechtsberater der Gewerkschaften und falls es keine entsprechende Antwort von Seiten der zuständigen Behörden gibt, sind wir bereit, zur Wahrung des öffentlichen Interesses, der Sicherheit der Beschäftigten und der Anwohner in den Gebieten, in denen LARCO tätig ist, und zur Wahrung der gesetzlichen Rechte der Beschäftigten, wenn nötig, die notwendigen rechtlichen Maßnahmen in jeder Richtung zu ergreifen.

Wir rufen die Beschäftigten von Larko und die Menschen in den Gebieten, in denen Larko tätig ist, dazu auf, bereit zu sein.Wenn nötig, werden wir PASHA (Ostern) auf dem Gelände von Larko durchführen. Die Streikkundgebungen am 1. Mai sind die erste Station.

Die Vorstände

Die revolutionäre Partei ML KKE veröffentlichte und verbreitet: "Die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) steht an der Seite der Beschäftigten von Larko". Sie bezieht sich dabei auf das Solidaritätsvideo der MLPD.