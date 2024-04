Happy Birthday Lenin - Grüße aus Truckenthal

Dabei wurde seine Rolle im Umweltschutz im Aufbau der sozialistischen Sowjetunion hervorgehoben, dessen Grundbedingung die proletarische Diktatur, also die Herrschaft der Arbeiterklasse nach der Oktoberrevolution war. Dabei wurde das Buch "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen" vorgestellt und eingeladen zum Seminar der ICOR "Lenins Lehren sind lebendig", das vom 13. bis 15. September 2024 in Truckenthal stattfindet.

Thomas May, Leiter des Ferienparks Thüringer Wald, ging auf den proletarischen Internationalismus von Lenin ein und kritisierte deshalb den Völkermord an den Palästinensern durch das zionistisch-imperialistische Israel. Der Jugendverband REBELL hob hervor, dass Lenin der Jugend große Aufgaben stellte, im festen Vertrauen auf die Jugend eine breite Subbotnik-Bewegung förderte und zog die Parallele zum Aufbau einer neuen sozialistischen Jugendbewegung heute.

Zum Zeichen der Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf sangen wir zum Abschluss das Lied "We will not go down".