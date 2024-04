Gestern 300. Geburtstag von Immanuel Kant

Kant hat sich große Verdienste um die Herausbildung eines dialektischen Weltbildes erworben. Dies wird in den vielen Medienartikeln heute wenig aufgegriffen. Als 29-Jähriger schrieb er „Die Naturgeschichte und Theorie des Himmels“, eine Erklärung der Entstehung des Sonnensystems.

Würdigung des Kantschen Beitrags für die Dialektik

Dieser für die damalige Zeit ungewöhnlich weitsichtige Beitrag entsprang Kants aufklärerischem Geist und einer wissenschaftlichen Neugierde für seine Umgebung und die Welt. Er beschäftigte sich mit vielen Wissensgebieten, darunter der Astronomie. Zu Hilfe kam ihm seine Abneigung gegen die Anschauungen der Katholischen Kirche in verschiedenen Fragen.

In seiner berühmten Schrift "Antidühring" würdigt der Mitbegründer des Marxismus Friedrich Engels 120 Jahre später Kants Beitrag für ein dialektisches Weltbild: „Die Kantische Theorie von der Entstehung aller jetzigen Weltkörper aus rotierenden Nebelmassen war der größte Fortschritt, den die Astronomie seit Kopernikus gemacht hatte. Zum ersten Male wurde an der Vorstellung gerüttelt, als habe die Natur keine Geschichte in der Zeit. Bis dahin galten die Weltkörper als von Anfang an in stets gleichen Bahnen und Zuständen verharrend; und wenn auch auf den einzelnen Weltkörpern die organischen Einzelwesen abstarben, so galten doch die Gattungen und Arten für unveränderlich. Die Natur war zwar augenscheinlich in steter Bewegung begriffen, aber diese Bewegung erschien als die unaufhörliche Wiederholung derselben Vorgänge. In diese, ganz der metaphysischen Denkweise entsprechende Vorstellung legte Kant die erste Bresche, und zwar in so wissenschaftlicher Weise, daß die meisten von ihm gebrauchten Beweisgründe auch heute noch Geltung haben." (Antidühring, Marx-Engels-Werke, Band 20, Seite 52f). Willi Dickhut, der Vordenker und Mitbegründer der MLPD, greift in seinem naturwissenschaftlichen Werk diese Würdigung auf und stimmt ihr zu.

Gleichzeitig war Kants Blick auf die Welt eingeengt, weil er dem Agnostizismus anhing, der Auffassung, dass es ein "Ding an sich" zwar gibt, man es aber nicht erkennen könne. Lenin nannte das den Hauptfehler Kants und bezeichnete die Versöhnung von materialistischer und idealistischer Weltanschauung als "Kantianismus".