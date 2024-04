Wieso dürfen islamistische Faschisten ungehindert demonstrieren?

„Muslim Interaktiv“ konzentriert sich auf die sozialen Netzwerken und hat schon in der Vergangenheit plakativ populären und teils auch berechtigten Protest aufgegriffen, um ihn für ihre Zwecke zu missbrauchen. So mobilisierte die Gruppe 3500 Menschen zu einer Kundgebung gegen eine Koranverbrennung in Schweden im Februar 2023. Februar diesen Jahres war es eine flashmobartigen Kundgebung in Hamburg „gegen die Unterdrückung der Uiguren in China“. Bei solchen Gelegenheiten sammelt die Gruppe dann möglichst eindrucksvolle Bilder und Videos für die Demagogie in den sozialen Netzwerken.

Warum war diese Demo erlaubt?

Die Kreisleitung Hamburg-West der MLPD erklärte zu dem Vorgang: „Es ist schon merkwürdig, dass diese Demonstration ohne große Einschränkungen erlaubt wurde, obwohl der Verfassungsschutz genau wusste, wer da was veranstalten wollte. Völlig berechtigte Proteste, wie eine von uns angemeldete Solidaritätskundgebung mit den Menschen in Gaza, werden dagegen verboten. Der Anmelder der Protestkundgebung gegen das Verbot hat sogar eine Anzeige erhalten. Es scheint, dass man diese Bilder vom Samstag haben wollte.“

Innenministerin Nancy Faeser nannte die Demonstration „schwer erträglich“, nutzt sie aber vor allen Dingen, um die Repression gegen fortschrittliche Kräfte zu rechtfertigen; schon wieder nennt sie Hamas und Samidoun in einem Atemzug. Ein konsequentes Verbot aller faschistischen Organisationen und ihrer Propaganda indes kommt ihr weiterhin nicht in den Sinn...