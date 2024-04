21. Internationales Pfingstjugendtreffen

Jetzt anmelden für die Spiele ohne Grenzen beim Pfingstjugendtreffen

Wir - die Koordinierungsgruppen aus Hagen und Gelsenkirchen - freuen uns, wenn auch in diesem Jahr wieder viele Mannschaften an den Spielen ohne Grenzen teilnehmen, die am Sonntag, den 19. Mai im Rahmen des 21. Internationalen Pfingstjugendtreffens in Truckenthal / Thüringen stattfinden.

Korrespondenz aus Hagen