Leninstadtspaziergang und 1. Mai-Fotoausstellung der MLGS in Zürich

Leninstatdspaziergang zum 100. Todestag des Revolutionsführers W. I. Lenin

Der Spaziergang findet am Samstag, 4. Mai statt. Treffpunkt ist um 15.15 Uhr vor dem Kunstraum Walcheturm, Kanonengasse 20, 8004 Zürich. Für den Leninspaziergang sind gutes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung erforderlich.

1. Mai-Fotoausstellung Lenins Lehren für die sozialistische Zukunft ziehen! Von Lenin lernen heißt für die sozialistische Revolution lernen!

Lenin lebte 1916 in Zürich. Seine Analysen und Schlussfolgerungen zu Krieg und Frieden und zum Aufbau des Sozialismus sind bis heute aktuell. Mit Hilfe der Dialektik gelang es ihm, das Geschehen tief zu durchdringen und seine Gesetzmäßigkeiten herauszuarbeiten.



Das Buch „Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus“, das er mitten im Ersten Weltkrieg in Zürich schrieb, zeigte die Schwächen des Imperialismus auf. Lenin wandte sich klar gegen den Sozialchauvinismus. Er kritisierte scharf die Verteidiger imperialistischer Interessen und die Vaterlandsverteidigung!



Welche Schlussfolgerungen können wir heute angesichts der drohenden Weltkriegsgefahr ziehen? Was können wir von Lenin für den Kampf gegen die globale Umweltkatastrophe lernen? Welche Vorstellung hatte Lenin vom Sozialismus? Und warum reagieren die Herrschenden und ihre Handlanger heute mit immer offenerem Antikommunismus? Will jemand in der kapitalistischen Barbarei mit jährlich 30 Millionen kapitalistisch verursachten Toten untergehen? Und wer war eigentlich dieser Lenin, der die Welt veränderte und was machte er ausgerechnet bei uns in Zürich? Folge Lenins Antworten durch die Fotoausstellung. Geöffnet während der Maifeier in Zürich am 1. Mai sowie am 3. und 4. Mai 2024. Die Ausstellung findet auf dem Zeughausareal / Kasernenwiese Zürich im Ausstellungszelt statt.

Hier gibt es den Flyer zu beiden Events