"MLPD scheint eine der lautstärksten revolutionären Parteien in dieser Frage des Klimawandel-Notstands zu sein"

Es ist sehr bedeutsam, dass auch international die Debatte über den notwendigen gesellschaftsverändernden Umweltkampf in Gang kommt. Die Umweltstrategiekonferenz mit interationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmern war dazu ein Beitrag. Und natürlich werden es die Übersetzungen vom Gesamtband "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen - Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" und ihr internationaler Einsatz sein. Die MLPD wird das Buch, seinen Vertrieb und die Diskussion darüber in den Mittelpunkt des Europawahlkampfs der Internationalistischen Liste/MLPD stellen.

"Rote Fahne News" dokumentiert den Beitrag der spanischen Genossinnen und Genossen:

„Was Euer neues Buch angeht, so habe ich vor, ... (es) zusammen mit einigen anderen Genossen irgendwann im Laufe des Jahres zu studieren, denn wir haben hier in Spanien immer wieder schwere Dürreperioden, die auf die Misswirtschaft der bürgerlichen Regierung mit den Wasserressourcen zurückzuführen sind, und die Situation wird immer schlimmer. Die MLPD scheint eine der lautstärksten revolutionären Parteien in dieser Frage des Klimawandel-Notstands in der internationalen Szene zu sein, und ich hoffe, dass wir euch bei unserem nächsten Treffen eine fundierte Meinung sowohl zu diesem Thema als auch zu euren Veröffentlichungen geben können.

Wir haben derzeit einige Genossinnen und Genossen, die in Andorra leben, wo sie politische Arbeit leisten. Zu gegebener Zeit werden wir eine gründliche Analyse für dieses Land und die gemeinsamen Probleme mit dem katalanischen Teil der Pyrenäen erstellen, auf den wir unsere Tätigkeit ausweiten wollen. Das wird uns unweigerlich zum Thema Klimawandel und Umweltaktivismus führen, was eine klare marxistische Analyse dringend nötig hat.“

Dokumentiert von der Webseite des Revolutionären Weg. Dort veröffentlicht die Redaktion des theoretischen Organs der MLPD Rezensionen und Briefwechsel aus der und über die theoretische Arbeit der MLPD.