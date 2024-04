HPG: Metîna wird ununterbrochen bombardiert

Wie die HPG mitteilen, wird die Region Metîna in Südkurdistan ununterbrochen von der türkischen Luftwaffe und Artillerie bombardiert. Die Invasion soll nicht auf einmal, sondern Schritt für Schritt ausgeweitet werden.

Das Pressezentrum der Volksverteidigungskräfte (HPG) hat sich zu der Invasion der türkischen Armee in Metîna geäußert. Den Angaben zufolge wird das Gebiet in der Kurdistan-Region im Irak ununterbrochen bombardiert:

„Die türkische Armee hat in der Nacht vom 16. April einen Besatzungsangriff auf Gebiete um die Dörfer Asê, Yekmalê, Xirabê, Xankê und Şêlazê in Metîna gestartet. Die Besatzungstruppen wenden in diesen Gebieten eine andere Taktik an: Die Invasion soll nicht auf einmal, sondern Schritt für Schritt ausgeweitet werden.

Auf dieser Grundlage wurden am 17., 18. und 19. April nachts die Widerstandsgebiete Girê Çarçel und Girê Ortê von Kampfhubschraubern und Kampfjets bombardiert. Die Invasion wird seit der Nacht vom 19. April von Şêlazê auf das Gebiet Dergelê ausgeweitet und geht weiter. Im Moment sind die Gebiete Girê Hekarî, Girê Çarçel, Girê Şehîd Çekdar, Girê Şehîd Piling, Girê Ortê, Asê, Yekmalê, Xirabê, Xankê, Şêlazê und Dergelê das Ziel des Besatzungsangriffs. Die feindlichen Bewegungen in diesen Gebieten dauern an. Zugleich werden die Gebiete ständig aus der Luft von Hubschraubern und Kriegsflugzeugen sowie vom Boden von Raketen und Haubitzen bombardiert. Wenn detaillierte Informationen vorliegen, werden sie unserem Volk und der Öffentlichkeit unverzüglich bekannt gegeben.“

Die Region Metîna ist Teil der von der Guerilla kontrollierten Medya-Verteidigungsgebiete und liegt nördlich von Gare und westlich der Zap-Region.