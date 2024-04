Die Ukraine hat die Ausgabe von Reisepässen an Männer in wehrfähigem Alter gestoppt. Die Regierung kündigte Regeln an, nach denen Pässe für Männer im wehrfähigen Alter nur noch innerhalb des Landes und nicht mehr in ausländischen diplomatischen Vertretungen ausgestellt werden können. Ukrainische Männer zwischen 18 und 59 Jahren, die im Ausland leben, können ablaufende Pässe nicht verlängern und keine neuen Pässe bekommen. Über kurz oder lang leben sie dann als "Sans Papiers" im Ausland oder kehren in die Ukraine zurück und werden eingezogen. Polen hat derweil angekündigt, der "Ukraine dabei zu helfen, männliche Bürger im wehrfähigen Alter zur Rückkehr zu bewegen."

