Nach Angaben der Gewerkschaft Force Ouvrière streiken seit Anfang der Woche die Arbeiter beim Autozulieferer MA France gegen die Pläne des Unternehmens, die Produktion nach Polen zu verlagern. Der Streik hat Auswirkungen auf den Autokonzern Stellantis: drei Werke in Europa mussten inzwischen ihre Produktion teilweise einstellen, zwei in Frankreich (Poissy and Hordai) und eines in Großbritannien (Luton). Betroffen ist die Produktion der Autotypen DS 3, Peugeot Expert, Citroen Jumper, und Opel Vivaro. MA France gehört zum italienischen Konzern CLN.