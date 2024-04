AUF-Mitgliederversammlung: Ein Sitzungsgeld für die medizinische Not-Versorgung in Gaza

Über eine gut besuchte erfolgreiche Jahresmitgliederversammlung berichtet das kommunale Wahlbündnis AUF. „Angesichts der Krisen- und Kriegspolitik der Berliner Regierung ist die Gelsenkirchener Kommunalpolitik herausgefordert, Farbe zu bekennen. Mit einer vielseitigen Basisarbeit konnten wir viel bewegen. AUF lehnt es ab, immer größere Einschnitte in der kommunalen und sozialen Daseinsvorsorge hinzunehmen. Mit unserer klaren Haltung gegen jede Unterstützung der Kriege in der Ukraine und in Gaza treffen wir auf viel Zustimmung“, so Willi Mast, Vorstandssprecher.

Mit großer Einmütigkeit wurde die Vorstandsarbeit auch personell gestärkt, wie das Foto zeigt.

Angesichts des Völkermords in Gaza werden die AUF-Mandatsträger jetzt ein Zeichen setzen, mit der Spende eines Sitzungsgelds für die medizinische Notversorgung in Gaza. Diese Aktivität will AUF breit bewerben, auch unter den Mandatsträgern der anderen Parteien.

Spenden auch Sie für die Spendenkampagne unter dem Stichwort „Gaza soll leben!“

Kontoinhaber: Solidarität International e.V.

IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84

BIC: FFVB DEFF (Frankfurter Volksbank Rhein/Main)