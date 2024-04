Spionage-Vorwürfe für China gegen Krah-Mitarbeiter

Am heutigen 23. April traten im australischen Bundesstaat Western Australia rund 11.000 Lehrerinnen und Lehrer in den Streik - erstmals seit zehn Jahren! Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von 12 Prozent auf zwei Jahre verteilt und bessere Arbeitsbedingungen. Die Regierung bietet 11 Prozent mehr Lohn - auf drei Jahre verteilt. Viele Schulen blieben heute ganz oder teilweise geschlossen. In Perth demonstrierten mehr als 8.000 Lehrerinnen zum Stadion, um lautstark höhere Löhne und kleinere Klassen zu fordern. Viele Lehrerinnen trugen Schilder mit "Overworked, Underpaid, Over It!" Gefordert wurde auch der Rücktritt von Bildungsminister Buti. Viele Eltern unterstützen den Streik, auch wenn er für viele Familien eine Belastung darstellt.

