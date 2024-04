Taliban: „Ich vertrete Allah, und Sie repräsentieren Satan“

Die Ankündigung der Taliban, die öffentliche Steinigung von Frauen wieder aufzunehmen, sei durch das Schweigen der internationalen Gemeinschaft ermöglicht worden, sagten Menschenrechtsgruppen.



Safia Arefi, Anwältin und Leiterin der afghanischen Menschenrechtsorganisation Women's Window of Hope, sagte, die Ankündigung habe afghanische Frauen dazu verurteilt, in die dunkelsten Tage der Taliban-Herrschaft in den 1990er-Jahren zurückzukehren.



„Mit dieser Ankündigung des Taliban-Führers hat ein neues Kapitel privater Strafen begonnen und afghanische Frauen erleben die Tiefe der Einsamkeit“, sagte Arefi.



„Jetzt steht niemand mehr an ihrer Seite, um sie vor den Strafen der Taliban zu bewahren. Die internationale Gemeinschaft hat sich entschieden, angesichts dieser Verletzungen der Frauenrechte zu schweigen.“



Der oberste Führer der Taliban, Hibatullah Akhundzada, kündigte vor kurzem an, dass die Gruppe damit beginnen werde, ihre Auslegung der Scharia in Afghanistan durchzusetzen, einschließlich der Wiedereinführung der öffentlichen Auspeitschung und Steinigung von Frauen wegen Ehebruchs.

In einer Audiosendung des von den Taliban kontrollierten Senders Radio Television Afghanistan am vergangenen Samstag sagte Akhundzada: „Wir werden die Frauen auspeitschen … wir werden sie öffentlich zu Tode steinigen [wegen Ehebruchs].



„Sie können es eine Verletzung der Rechte von Frauen nennen, wenn wir sie öffentlich steinigen oder auspeitschen, weil sie Ehebruch begangen haben, weil sie Ihren demokratischen Prinzipien widersprechen“, sagte er und fügte hinzu: „[Aber] ich vertrete Allah, und Sie repräsentieren Satan.“



Er begründete den Schritt mit einer Fortsetzung des Kampfes der Taliban gegen westliche Einflüsse. „Die Arbeit der Taliban endete nicht mit der Übernahme Kabuls, sie hat gerade erst begonnen“, sagte er.



Die Nachricht löste bei den afghanischen Frauenrechtsgruppen Entsetzen, aber keine Überraschung aus. Sie sagen, der Abbau aller verbleibenden Rechte und Schutzmaßnahmen für die 14 Millionen Frauen und Mädchen des Landes sei nun fast abgeschlossen.



Sahar Fetrat, eine afghanische Forscherin bei Human Rights Watch, sagte: „Vor zwei Jahren hatten sie nicht den Mut wie heute, öffentlich die Steinigung von Frauen zu schwören; Jetzt tun sie es.



„Sie haben ihre drakonische Politik eine nach der anderen auf die Probe gestellt und sind an diesem Punkt angelangt, weil es niemanden gibt, der sie für die Missbräuche zur Rechenschaft zieht. Durch die Körper afghanischer Frauen fordern und befehlen die Taliban moralische und gesellschaftliche Ordnungen. Wir sollten alle gewarnt sein, dass immer mehr kommen werden, wenn wir nicht aufhören.“



Seit ihrer Machtübernahme im August 2021 haben die Taliban die vom Westen unterstützte Verfassung Afghanistans aufgelöst und bestehende Strafgesetze außer Kraft gesetzt und sie durch ihre starre und fundamentalistische Auslegung der Scharia ersetzt. Sie verboten auch Anwältinnen und Richterinnen, wobei viele von ihnen wegen ihrer Arbeit unter der vorherigen Regierung ins Visier genommen wurden.



Samira Hamidi, eine afghanische Aktivistin und Aktivistin bei Amnesty International, sagte: „In den letzten zweieinhalb Jahren haben die Taliban Institutionen aufgelöst, die Dienstleistungen für afghanische Frauen erbrachten.



„Allerdings ist die jüngste Befürwortung der öffentlichen Steinigung von Frauen durch ihren Anführer ein eklatanter Verstoß gegen internationale Menschenrechtsgesetze, einschließlich Cedaw [das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau].“

Hamidi sagte, afghanische Frauen seien nun faktisch machtlos, sich gegen Verfolgung und Ungerechtigkeit zu wehren.



Laut Afghan Witness, einer Forschungsgruppe zur Überwachung der Menschenrechte in Afghanistan, ordneten von den Taliban ernannte Richter allein im vergangenen Jahr 417 öffentliche Auspeitschungen und Hinrichtungen an. Davon waren 57 Frauen.



Zuletzt haben die Taliban im Februar Menschen in Stadien in den Provinzen Jawzjan und Ghazni öffentlich hingerichtet. Die militante Gruppe forderte die Menschen auf, als „Lektion“ an Hinrichtungen und Bestrafungen teilzunehmen, verbot jedoch das Filmen und Fotografieren.