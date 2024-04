Taliban: „Ich vertrete Allah, und Sie repräsentieren Satan“

Die Ankündigung der Taliban, die öffentliche Steinigung von Frauen wieder aufzunehmen, sei durch das Schweigen der internationalen Gemeinschaft ermöglicht worden, sagten Menschenrechtsgruppen.



Safia Arefi, Anwältin und Leiterin der afghanischen Menschenrechtsorganisation Women's Window of Hope, sagte, die Ankündigung habe afghanische Frauen dazu verurteilt, in die dunkelsten Tage der Taliban-Herrschaft in den 1990er-Jahren zurückzukehren.



„Mit dieser Ankündigung des Taliban-Führers hat ein neues Kapitel privater Strafen begonnen und afghanische Frauen erleben die Tiefe der Einsamkeit“, sagte Arefi.



„Jetzt steht niemand mehr an ihrer Seite, um sie vor den Strafen der Taliban zu bewahren. Die internationale Gemeinschaft hat sich entschieden, angesichts dieser Verletzungen der Frauenrechte zu schweigen.“



Der oberste Führer der Taliban, Hibatullah Akhundzada, kündigte vor kurzem an, dass die Gruppe damit beginnen werde, ihre Auslegung der Scharia in Afghanistan durchzusetzen, einschließlich der Wiedereinführung der öffentlichen Auspeitschung und Steinigung von Frauen wegen Ehebruchs.

In einer Audiosendung des von den Taliban kontrollierten Senders Radio Television Afghanistan am vergangenen Samstag sagte Akhundzada: „Wir werden die Frauen auspeitschen … wir werden sie öffentlich zu Tode steinigen [wegen Ehebruchs]."



„Sie können es eine Verletzung der Rechte von Frauen nennen, wenn wir sie öffentlich steinigen oder auspeitschen, weil sie Ehebruch begangen haben, weil sie Ihren demokratischen Prinzipien widersprechen“, sagte er und fügte hinzu: „[Aber] ich vertrete Allah, und Sie repräsentieren Satan.“ ...

