Pressemitteilung des Freundeskreises Flüchtlingssolidarität in SI

Teilerfolg in Ellwangen für bekannten Aktivisten Alassa M.

Am Donnerstag, den 18. April, fand am Landgericht Ellwangen der Berufungsprozess zwischen der Polizei und Alassa M. statt. Der Mediengestalter und Flüchtlingsaktivist wurde im Jahr 2018 bundesweit bekannt, als er in der Erstaufnahme-Einrichtung (LEA) Ellwangen zur Stimme von Hunderten von Flüchtlingen wurde, die damals gegen eine brutale Polizei-Razzia und die begleitende mediale Hetze und Kriminalisierung von Flüchtlingen protestierten und demonstrierten unter dem Motto: "Jetzt reden wir! Wir sind keine Kriminellen!“