Über den 25. April

Der 25. April 1974 beendete das diktatorische Regime von Salazar/Caetano, das mit starker Unterstützung der katholischen Kirche das Land 48 Jahre lang in halbfeudaler Rückständigkeit gehalten hatte, die längste faschistische Diktatur in Europa.



Durch die siegreichen Befreiungskämpfe in den Kolonien Angola, Mosambik, Guinea-Bissao und Kap Verde verlor das Regime eine entscheidende materielle Basis, und die überwiegend in Armut lebende portugiesische Bevölkerung war nicht mehr bereit, den Blutzoll für die Fortsetzung der Kolonialkriege zu zahlen.



Eine Gruppe führender Militärs (Movimento das Forças Armadas, MFA – "Bewegung der Streitkräfte") erkannte, dass der Militärapparat weitgehend demoralisiert und nicht in der Lage war, den blutigen Krieg in den Kolonien zu einem siegreichen Ende zu bringen. Die MFA nutzte die Unzufriedenheit der Soldaten und des gesamten portugiesischen Volkes, stürzte am 25. April 1974 durch einen unblutigen Staatsstreich das Regime von Caetano und übernahm als "Junta der Nationalen Rettung" die Macht.



Caetano erklärte General Spinola, dass er die Macht an das Militär übertrage, "bevor sie in die Hände der Straße übergeht".



Auf den Straßen verbrüderten sich die Menschenmassen mit den einfachen Soldaten. Nelken wurden auf ihre Gewehre gesteckt. So entstand der Eindruck einer friedlichen, gewaltfreien Revolution. Dieses Bild wird auch heute noch von der Bourgeoisie sorgfältig gepflegt – nicht nur von den Reformisten und Revisionisten innerhalb der Arbeiterbewegung. Es wurde in der ganzen Welt propagiert.



Diese Vorstellung von einer friedlichen, gewaltfreien Revolution existiert auch heute noch unter den portugiesischen Massen, insbesondere in der Arbeiterklasse. Diese Vorstellungen beruhen teilweise auf den Erfahrungen mit spontanen Land- und Fabrikbesetzungen nach dem 25. April 1974. "Im Mai den April einlösen", ist ein gängiger Slogan der Gewerkschaften zum 1. Mai.



In der MFA machten einige offene Reaktionäre wie General Spinola mit, aber auch einige offensichtlich demokratische Offiziere wie Rosa Coutinho, Otelo de Carvalho, Antunes und andere. Diese standen mehr im Vordergrund. Sie traten öffentlich als Verteidiger der Volksinteressen auf und gewannen zunächst das Vertrauen der breiten Massen. Einige demokratische Freiheiten wurden gewährt, und es wurde viel von "Sozialismus" gesprochen.



Die sozialimperialistische Sowjetunion versuchte, in diesen Teilen der MFA-Junta Einfluss zu gewinnen. Die Verbindungen wurden hauptsächlich durch die Bemühungen der revisionistischen PCP organisiert, die eng mit der MFA zusammenarbeitete. Ihr Vorsitzender Álvaro Cunhal wurde von den Militärs als Minister in die provisorische Regierung berufen.



Unter den Massen genoss die PCP zunächst ein gewisses Vertrauen, das seinen Ursprung in den Jahren des illegalen Kampfes hatte. Es wurde jedoch eingeschränkt, als die Revisionisten begannen, sich deutlicher erkennbar gegen die spontane Bewegung der Massen zu wenden, und versuchten, die Arbeiterkämpfe zu schwächen, indem sie sie auf parlamentarische Bahnen zu leiten. Im Mai 1975 beteiligt sich die PCP an einer Regierung nun unter Führung des Militärs. Cunhal versuchte, die hungernden Arbeiter zu beruhigen, damit sie nicht kämpfen: "Unsere Wirtschaft gibt keine Grundlage für Forderungen nach höheren Löhnen. ... Die Forderung nach einer 35-Stunden-Woche ... ist angesichts der Lage unserer Wirtschaft ... Demagogie und könnte zu unserem Untergang führen!" (Le Monde, 29.5.75).



"Unsere Wirtschaft", welche Wirtschaft? Die kapitalistische. Die Bemühungen der sozialimperialistischen Sowjetunion in Portugal wurden vom Weißen Haus und dem europäischen Imperialismus mit Sorge beobachtet. Kissinger aus den USA gab die Regierung Caetano bis zum letzten Moment nicht auf. Dann sagte er: "Die Vereinigten Staaten werden nicht intervenieren – außer in einer Ausnahmesituation". NATO-Kriegsschiffe patrouillierten vor der Küste Lissabons und NATO-Truppen probten simulierte Angriffe auf Ziele im Landesinneren.



Im Sommer 1975 drohte Bundeskanzler Helmut Schmidt mit einer militärischen Intervention, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen: Die westlichen Länder müssten den Fall Portugal "ernst nehmen" und "alle Maßnahmen ergreifen, die zur Verteidigung unserer grundlegenden Interessen notwendig sind." (Rote Fahne, 28. August 1975).



Die portugiesische Bevölkerung reagierte mit riesigen Massenprotesten (dem sogenannten "heißen Sommer"). Den Imperialisten wurde klar: Eine Lösung mit direkter Gewalt versprach in dieser Situation keine Aussicht auf Erfolg. Die gewaltsame Diktatur war bereits gestürzt. Die Armee war durch Zersetzung weitgehend geschwächt. Es gab niemanden, der die Landbesetzungen wirksam stoppen konnte.



Es war notwendig, die aufgewühlten Massen unter die Kontrolle der Bourgeoisie zu bringen und sie gleichzeitig dauerhaft an den westlichen Imperialismus zu binden. Dies gelang schließlich mit der Methode des reformistischen Betrugs, der seit einiger Zeit systematisch vorbereitet worden war:

Am 19. April 1973 wurde die PS/Sozialistische Partei in Deutschland in Münstereifel in den Räumen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) gegründet. Die Gründer waren der Portugiese Mário Soares, Sekretär von Willy Brandt, dem Präsidenten der Sozialistischen Internationale, und einige politische Freunde. Diese in Deutschland mit viel Geld und Propagandamaterial ausgestattete Gruppe kam mit Unterstützung eines auf Wahlkampf spezialisierten deutschen SPD-Managers nach Portugal. Bei den ersten Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung gewann die PS sofort die meisten Stimmen.

Jahre der Desillusionierung sind vergangen. Aber das Märchen von der friedlichen Revolution wird immer noch von allen Parlamentsparteien erzählt. So kann man es Kindern erklären:

Wie man Kindern den 25. April erklärt

Diktatur und Portugal vor dem 25. April

Vor hundert Jahren wurde in Portugal eine Diktatur errichtet. Das bedeutete, dass die Menschen keine Freiheit hatten und die Machthaber fast alles für sie entschieden. Niemand konnte frei sagen, was er dachte, so wie heute . …



Die Revolution vom 25. April: Wie ihr euch denken könnt, hatten die Bürger bald die Nase voll von allem, was um sie herum geschah. … Zu dieser Zeit kam das portugiesische Militär zusammen und schmiedete einen Plan, und zwar Armee, Marine und Luftwaffe. Die Idee war im Grunde, den Estado Novo (Neuen Staat) zu stürzen, ohne dass die Regierung etwas dagegen tun konnte. Diese Aktion nennt man Staatsstreich. …



Dieser Staatsstreich vom 25. April wurde überall unter dem Namen "Nelkenrevolution" bekannt. Normalerweise kommt es bei solchen Revolutionen zu viel Gewalt, Leid, Verletzungen und sogar Toten. Aber Portugal war der Welt ein Vorbild, dass man siegen kann, ohne zu schießen und das Feuer zu eröffnen. …

Statt Kugeln abzufeuern, steckten die Militärs rote Nelken in die Läufe ihrer Gewehre, die ihnen ein vorbeikommender Blumenladenbesitzer angeboten hatte. Es gab keinen einzigen Toten, und doch triumphierte die Revolution. Der bekannteste Satz dieses Tages lautete: "Das vereinte Volk wird nie besiegt!"



Mit ausgeklügelten Methoden werden die Kinder indoktriniert: Eine Revolution ist normalerweise etwas Schlimmes, vor dem man sich fürchten muss, aber zum Glück gibt es das Militär, und das hat einen großartigen Coup durchgezogen – sie haben einfach Blumen in das Gewehr gesteckt und nicht geschossen. So hat die Revolution gesiegt, und Portugal war ein Vorbild für die ganze Welt. ... Am 25. April 1974 starben jedoch vier Menschen durch Schüsse von Agenten der Politischen Polizei (PIDE), die nie für die während der Diktatur begangenen Verbrechen vor Gericht gestellt wurden.



Inzwischen gibt es mit der Wiedervereinigung Deutschlands eine Fortsetzung dieses Märchens. Man nennt dies auch eine friedliche Revolution.



Revolution – das ist nicht einfach die Ablösung eines Herrschers durch einen anderen. Die proletarische Revolution ist der Sturz der Herrschaft der gesamten Kapitalistenklasse – einschließlich ihres kapitalistischen Systems. Die Arbeiterklasse würde einen friedlichen Wechsel vorziehen, aber der Imperialismus gibt nicht freiwillig auf. Er regiert durch Betrug und Gewalt. Wenn die Täuschung der Massen nicht mehr funktioniert, greift er zu offener Gewalt, um seine Herrschaft mit allen Mitteln aufrechtzuerhalten und zu sichern. Die revolutionäre Arbeiterklasse muss damit rechnen und sich entsprechend vorbereiten.



So wird den Massen mit der Parole der friedlichen Revolution Sand in die Augen gestreut, um sie über die Notwendigkeit der Anwendung revolutionärer Gewalt zu täuschen. Das Märchen von der Möglichkeit einer friedlichen Revolution wird unaufhörlich wiederholt. Deshalb wird jedes Jahr im Parlament gefeiert. Dieses Jahr haben sie bereits mit den Feiern zum 50. Jahrestag des 25. Aprils begonnen. Warum? Weil die vorherige PS-Costa-Regierung von den geplanten Angriffen auf die Massen mit ihrem Umstrukturierungs- und Resilienzprogramm ablenken wollte? Das betrifft sowohl Costa als auch den neuen Premierminister Montenegro.



25. April und 1. Mai – diese beiden Tage symbolisieren zwei unterschiedliche Strategien für den Klassenkampf: Der 25. April ist der Weg der Klassenversöhnung und des Verrats an den Interessen der Massen. Der 1. Mai ist der Kampftag der internationalen Arbeiterklasse für den echten Sozialismus.

