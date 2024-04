Über den 25. April

Der 25. April 1974 beendete das diktatorische Regime von Salazar/Caetano, das mit starker Unterstützung der katholischen Kirche das Land 48 Jahre lang in halbfeudaler Rückständigkeit gehalten hatte, die längste faschistische Diktatur in Europa.



Durch die siegreichen Befreiungskämpfe in den Kolonien Angola, Mosambik, Guinea-Bissao und Kap Verde verlor das Regime eine entscheidende materielle Basis, und die überwiegend in Armut lebende portugiesische Bevölkerung war nicht mehr bereit, den Blutzoll für die Fortsetzung der Kolonialkriege zu zahlen.



Eine Gruppe führender Militärs (Movimento das Forças Armadas, MFA – "Bewegung der Streitkräfte") erkannte, dass der Militärapparat weitgehend demoralisiert und nicht in der Lage war, den blutigen Krieg in den Kolonien zu einem siegreichen Ende zu bringen. Die MFA nutzte die Unzufriedenheit der Soldaten und des gesamten portugiesischen Volkes, stürzte am 25. April 1974 durch einen unblutigen Staatsstreich das Regime von Caetano und übernahm als "Junta der Nationalen Rettung" die Macht.



Caetano erklärte General Spinola, dass er die Macht an das Militär übertrage, "bevor sie in die Hände der Straße übergeht".



Auf den Straßen verbrüderten sich die Menschenmassen mit den einfachen Soldaten. Nelken wurden auf ihre Gewehre gesteckt. So entstand der Eindruck einer friedlichen, gewaltfreien Revolution. Dieses Bild wird auch heute noch von der Bourgeoisie sorgfältig gepflegt – nicht nur von den Reformisten und Revisionisten innerhalb der Arbeiterbewegung. Es wurde in der ganzen Welt propagiert.



Diese Vorstellung von einer friedlichen, gewaltfreien Revolution existiert auch heute noch unter den portugiesischen Massen, insbesondere in der Arbeiterklasse. Diese Vorstellungen beruhen teilweise auf den Erfahrungen mit spontanen Land- und Fabrikbesetzungen nach dem 25. April 1974. "Im Mai den April einlösen", ist ein gängiger Slogan der Gewerkschaften zum 1. Mai.

