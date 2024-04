UN-Experten fordern sichere Passage für "Freedom Flotilla" nach Gaza

Die Schiffe transportieren von der Türkei aus 5.500 Tonnen humanitäre Hilfe und Hunderte von internationalen humanitären Beobachtern in den belagerten Gazastreifen. "Da sich die Freedom Flotilla den palästinensischen Hoheitsgewässern vor dem Gazastreifen nähert, muss sich Israel an das Völkerrecht halten, einschließlich der jüngsten Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs, den ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe zu gewährleisten", so die Experten.

Sie gaben die folgende Erklärung ab: "Zweihundert Tage nach Israels Belagerung und völkermörderischer Gewalt, einschließlich einer beispiellosen Hungerkampagne gegen die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen, verschlechtert sich die Lage weiter. Nach einer 17-jährigen Blockade des Gazastreifens hat Israel nun eine Hungersnot ausgelöst, indem es die regelmäßige Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln und lebenswichtigen Gütern unterbrochen und damit die Lebensgrundlagen, das Ernährungssystem und die zivile Infrastruktur zerstört hat. Da Israel seinen humanitären Verpflichtungen als Besatzungsmacht nicht nachkommt, schränkt es auch die humanitäre Hilfe ein, bombardiert absichtlich humanitäre Konvois und nimmt sowohl Mitarbeiter von Hilfsorganisationen als auch hilfesuchende Zivilisten ins Visier.

Die Freedom Flotilla Coalition ist eine zivile, friedliche Initiative, deren Schiffe von der Türkei aus 5.500 Tonnen humanitäre Hilfe und Hunderte von internationalen humanitären Beobachtern in den belagerten Gazastreifen bringen werden. Der Konvoi besteht aus einer vielfältigen Koalition von Menschenrechtsaktivisten, darunter Anwälte, Ärzte, Krankenschwestern, Journalisten, Parlamentarier und Politiker. Ziel des Konvois ist es, lebensrettende Hilfe direkt zu den belagerten Menschen im Gazastreifen zu bringen und damit die israelische Kontrolle über die Einreise von humanitärer Hilfe in Frage zu stellen. Die Belagerung einer Zivilbevölkerung ist rechtswidrig. ...

Im Jahr 2010 hatte Israel die zivilen Schiffe der Freedom Flotilla in internationalen Gewässern abgefangen und angegriffen, wobei 10 Passagiere getötet und viele weitere verletzt wurden."

Die Spendenkampagne von United Front und Solidarität International „Gaza soll leben!“ geht weiter. Spenden landen zu hundert Prozent bei der notleidenden Bevölkerung im Gaza.

Kontoinhaber: Solidarität International e.V.

Stichwort "Gaza soll leben!"

IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84

BIC: FFVB DEFF (Frankfurter Volksbank Rhein/Main)