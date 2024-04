„Viva, viva Palästina“

200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Demonstration stellten sich kämpferisch gegen den Vernichtungskrieg im Gazastreifen, den die israelische Netanjahu-Regierung zu verantworten hat. Die Demonstration wurde mit zwei Reden eröffnet.

Die Bundesregierung wurde scharf kritisiert, weil auch deutsche Waffen am Morden beteiligt sind. „Deutsche Waffen, deutsches Geld, morden mit in aller Welt“ war eine lautstark skandierte Parole. Viele arabische und iranische Menschen nahmen an der Demonstration teil.

Immer wieder wurde die Gefahr eines kriegerischen Flächenbrandes beschworen. Dazu passte das Flugblatt der MLPD: „Stoppt den Flächenbrand in Nahost und die deutsche Beihilfe zu Völkermord und Kriegstreiberei – Annalena Baerbock muss zurücktreten! Aktionstage der MLPD.“.