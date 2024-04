Die FDP zetert über "maßlose Streikgier"...

Doch nicht diese „Gier“ macht FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai Sorgen. Er beklagt vielmehr die „...maßlose Streikgier...“ der Lokführergewerkschaft GDL die „...das ganze Land monatelang in Geiselhaft genommen (habe)“.



Und er schiebt gleich seine Forderung nach „Einschränkung des Streikrechts in sog. sensiblen Bereichen, verpflichtenden Schlichtungen (….) und die Möglichkeit, Verhandlungsführer auszutauschen“² hinterher.



Also zum Mitschreibe Herr Djir-Sarai: Bonuszahlungen und Gier der Bahnvorstände – kein Problem. Spekulationsgetriebene Inflation und unersättliche Gier der Kapitalisten nach Maximalprofiten – ebenfalls in Ordnung.



Überhaupt - dass im Kapitalismus gesellschaftlich produziert wird, während sich eine verschwindend kleine Minderheit alle Werte aneignet – all das findet die FDP völlig normal.



Wenn aber die Arbeiterinnen und Arbeiter sich ihr Recht nehmen, gegen diese Zustände, für Lohnnachschlag oder Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich zu streiken – dann herrscht Alarm in den Zentralen der Kapitalistenverbände und der bürgerlichen Parteien!

An der Haltung zum Streik und zum Streikrecht – daran erkennst Du, welche Haltung die Partei zu den Arbeitern hat.

Die MLPD ist in Deutschland ausnahmslos die einzige Partei, die für ein allseitiges und vollständige gesetzliche Streikrecht eintritt! Allseitig, weil auch für politische Fragen Streikrecht nötig ist. Vollständig, weil auch Beamten oder Azubis der Streik erlaubt sein muss! Gesetzlich, weil Streikrecht in Deutschland endlich richtig gesetzlich verankert werden muss! Bundesweit stellt die MLPD in Hunderten Betrieben bereits heute ihr Know-how in gewerkschaftlichen und selbständigen Streiks zur Verfügung und organisiert breite Solidarität. Sie muss gestärkt werden!

Arbeiter und Gewerkschafter wählen MLPD!