Zum Nachdruck des Buches „Sozialismus am Ende?“ von Willi Dickhut

Dieses Buch „Sozialismus am Ende?“ erschien 1992. Es liegt jetzt in einer Neuauflage vor.



In der breiter werdenden Diskussion um die sozialistische Alternative zum kapitalistischen System bekommt dieses Buch erneut eine aktuelle Bedeutung. 1992 vermochte das tägliche Trommelfeuer der bürgerlichen Massenmedien über das „Ende des Sozialismus“ nicht, den positiven Gedanken an den Sozialismus aus den Köpfen zu verbannen. Aber es zeigte sich auch, dass nur dann überzeugend für den echten Sozialismus einzutreten ist, wenn die Ursache des Verrats am Sozialismus aufgedeckt ist, wenn verstanden wird, was in der DDR passiert ist. Warum dort kein Sozialismus, sondern ein bürokratischer Kapitalismus zusammengebrochen ist.

Die MLPD schreibt im Vorwort zur Neuauflage des Buches:

„Willi Dickhut, 1904–1992, war Mitglied der KPD, Widerstandskämpfer, Arbeiterführer, revolutionärer Theoretiker und Vorbild für die Jugend. Er war Vordenker und Mitbegründer der MLPD, deren Aufbau er seit 1969 prägte. Anlässlich des 120. Geburtstags von Willi Dickhut veröffentlichen wir diese Neuauflage von ‚Sozialismus am Ende?‘. Es ist das letzte Buch, das Willi Dickhut verfasste und auch ein Vermächtnis an die revolutionäre Arbeiterbewegung. 1992, zwei Jahre nach dem Zusammenbruch des bürokratischen Kapitalismus in den ehemals sozialistischen Ländern und gut zwei Jahre nach der Wiederherstellung der deutschen Einheit durch die demokratische Volksbewegung der DDR, verfasste Willi Dickhut dieses Buch. Darin verarbeitete er unter anderem Originalquellen aus den Stasi-Archiven der DDR. Das Buch hat an Aktualität nichts eingebüßt, im Gegenteil beantwortet es kurzgefasst die Kernfrage, wie es zum Verrat am Sozialismus kommen konnte. Unmissverständlich weist es nach, der Sozialismus ist keineswegs am Ende. »Die historischen Erfahrungen mit dem bürokratischen Kapitalismus enthalten wichtige Lehren für die sozialistische Zukunft. Wenn es der Arbeiterklasse gelingt, sich diese Lehren zu eigen zu machen, wird sie erneut in die Offensive gehen.« (S. 150). Diese Lehren sind grundlegend für einen neuen Aufschwung im Kampf für den echten Sozialismus auf der Grundlage der proletarischen Denkweise.“



Das Cover der Neuherausgabe (siehe Bild) bildet die Originalzeichnung des Autors Willi Dickhut ab. Ihm war dieser Titel besonders wichtig.

Die Neuauflage des Buches „Sozialismus am Ende?“ erscheint in der Mediengruppe Neuer Weg in Essen. / 150 Seiten 8 Euro.