Gelsenkirchen

1. Mai: MLPD: Kämpferischer Block bei der Demo und dem Standverbot getrotzt

Nach dem gelungenen Tanz in den Mai am Vorabend im Kultursaal der Horster Mitte, mit toller Musik von „Long story short“ und leckerer Maibowle, trafen sich um 9 Uhr ca. 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Margarete-Zingler-Platz in der City zur Auftaktkundgebung der kämpferischen Opposition.

Korrespondenz