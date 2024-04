1. Mai – vereinigen wir uns und entwickeln wir unsere Kämpfe!

Der 1. Mai ist der Tag des internationalen Kampfes der Arbeiterklasse und der Solidarität für eine Welt frei von Ausbeutung, imperialistischen Kriegen, Umweltzerstörung und Unterdrückung.

Am 1. Mai bringen wir in der ICOR unsere Solidarität mit den Kämpfen der Werktätigen aller Länder zum Ausdruck und senden den mutigen Genossinnen und Genossen in revolutionären Parteien und Organisationen auf der ganzen Welt unsere herzlichsten Grüße. Wir sind verbunden im Kampf um den Sozialismus auf der ganzen Welt.

Der 1. Mai gehört der Arbeiterklasse

Denn solange es Arbeiterinnen und Arbeiter gibt, die entschlossen sind, für die Interessen der Arbeiterklasse und aller unterdrückten Völker zu kämpfen, kann uns niemand den 1. Mai wegnehmen, ihn ausmerzen, abkaufen, kommerzialisieren oder für den Kapitalismus akzeptabel machen.

Es ist ein Tag, an dem die Arbeiter mit Stolz ihr Vertrauen in die Zukunft verkünden. Sie würdigen die Opfer, die sie gebracht haben und noch bringen werden, und erklären, dass sie sich von den Täuschungen und der Gewalt der Reaktionäre nicht abschrecken lassen werden.

Heute flammen an verschiedenen Brennpunkten der Welt ungerechte, imperialistische Kriege auf. Der israelisch-zionistische Völkermord und die ethnische Säuberung der Heimatländer des palästinensischen Volkes müssen sofort beendet werden. Hinter den Zionisten stehen die US-Imperialisten, ihre Lakaien und Komplizen in verschiedenen Ländern. Daher ist es dringend notwendig, die israelischen zionistischen Aggressoren zu besiegen.

Es gibt noch weitere Kämpfe auf allen Kontinenten gegen Feudalismus, Kapitalismus und Imperialismus und für die Rechte der arbeitenden Menschen.

Mehr denn je zeigt sich die Notwendigkeit der gegenseitigen Unterstützung und der proletarisch-internationalistischen Einheit aller fortschrittlichen Kräfte. So der Kampf gegen die russische imperialistische Invasion der Ukraine und gegen die Expansion der USA und der NATO in Osteuropa; die Verteidigung von Rojava gegen die Angriffe der faschistischen Türkei; die Beendigung der Konflikte im Sudan und im Kongo; die Verhinderung der Aggression gegen den Jemen; die Rivalität zwischen den USA und China im Indopazifik; der Kampf gegen den indischen Übergriff auf Nepal; der Kampf für die Unabhängigkeit West-Papuas von Indonesien.

Die arbeitenden Menschen auf der ganzen Welt werden von den Imperialisten und den herrschenden Klassen der Konzerne massiv und heftig angegriffen. Das marode System des Kapitalismus befindet sich in einer wirtschaftlichen und politischen Krise. Millionen von Menschen kämpfen, um über die Runden zu kommen, noch mehr werden in Armut gestürzt. Gleichzeitig werden Milliardengewinne, die durch die Arbeit der Arbeiter geschaffen wurden, von der parasitären herrschenden Klasse eingestrichen. Der Krieg des Kapitals gegen die Arbeiterklasse und gegen die Natur ist unerbittlich und eskaliert. Kampf für die Verbesserung der sozialen Lage der breiten Massen! Kampf zum Schutz der natürlichen Umwelt, unserer Lebensgrundlagen!

Die herrschenden Klassen bedienen sich der Taktik des Rassismus und des religiösen Fundamentalismus, um die Arbeiterklasse zu spalten; sie bereiten Krieg und Faschismus vor, um zu versuchen, die wirtschaftlichen und politischen Krisen zu lösen, die ihr System heimsuchen.

Aber weltweit stehen die Massen auf, besonders gegen Faschismus und für Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf. Die internationale Arbeiterklasse meldet sich zu Wort, so mit einem sechswöchigen Streik der Automobilarbeiter mehrerer Monopole gemeinsam in den USA und unerschrockenen Kämpfen der Textilarbeiter und Textilarbeiterinnen in Bangladesch für höhere Löhne.

Für eine unabhängige Politik der Arbeiterklasse!

Eine unabhängige Politik, Klassenforderungen und einheitliche Aktionen zur Durchsetzung der Forderungen für die Arbeiterklasse sind dringend erforderlich. Diese Arbeit ist eingebettet in die Politik der antiimperialistischen Einheitsfront gegen Faschismus, Zionismus, Krieg und Umweltzerstörung.

Die ICOR ruft alle revolutionären Parteien und Organisationen dazu auf, den Kampf für die Durchsetzung der Forderungen des Volkes zu verstärken.

Es lebe der 1. Mai – es lebe der Sozialismus!

Hier gibt es den Aufruf als pdf mit allen Unterzeichnern