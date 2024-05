Nein zum AfD-Parteitag in Essen - Hoch die internationale Solidarität

Wir sind entschieden gegen die Normalisierung von rassistischen und faschistischen Standpunkten in der Öffentlichkeit - Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen! Der führende Kern der AfD besteht aus faschistischen Kräften. Sie wurde zum parlamentarischen Arm faschistischer Netzwerke in Deutschland. Sofortiges Verbot der AfD nach dem Potsdamer Abkommen von 1945, sowie aller faschistischen Organisationen und ihrer Propaganda!

Die AfD ist keine Partei der „kleinen Leute“, wie sie sich demagogisch präsentiert. Sie vertritt die Interessen der Konzerne, Großagrarier und Adeligen. Sie spaltet die arbeitende Bevölkerung, um die Ausbeutung zu verschärfen und von den wahren Problemen abzulenken. Dazu hetzen sie gegen Geflüchtete, Migranten und Linke. Ihre Steuerpolitik zielt auf Entlastung der Superreichen. Soziale Leistungen sollen reduziert oder abgeschafft werden. Sie bekämpfen jede Umweltschutzmaßnahme. Ihr mittelalterliches Familienbild will Frauen zurück an Heim und Herd schicken. Zeigen wir, dass Solidarität und Zusammenhalt stärker sind als Spaltung und Hetze! Wir fordern Taxifahrer, Gastronomie, Hotels, usw. auf, deutlich zu zeigen: Rote Karte für den AfD-Parteitag in Essen!

Wir kritisieren die Rechtsentwicklung der etablierten Parteien mit dem Abbau demokratischer Rechte und Freiheiten. Ihre „Brandmauer“ gegen die AfD ist heuchlerisch. Sie passen sich z.B. in der Asylpolitik der AfD an und unterstützen ihre Politik damit noch! Der Faschismus hat seine Wurzeln im Kapitalismus. Daher arbeiten bei uns auch Kräfte mit, die für eine sozialistische Perspektive stehen.

Die Geschichte lehrt: Wir brauchen einen aktiven Widerstand und eine breite antifaschistische Einheitsfront. Jugendliche, Rentnerinnen, Rentner, Arbeiterinnen, Arbeiter, Gewerkschafterinnen, Gewerkschafter, Migrantinnen, Migranten, Umweltschützerinnen, Umweltschützer, Demokratinnen, Demokraten, Revolutionärinnen und Revolutionäre ... - gemeinsam gegen den AfD-Parteitag! Lasst uns gemeinsam kämpfen, für eine Zukunft ohne Faschismus, ohne Ausbeutung und Unterdrückung, für internationale Solidarität!

Kommt zur Kundgebung und Demonstration am Samstag, 29. Juni, um 11 Uhr, am Rüttenscheider Stern. Die Demo endet an der Messe.