Alajuelita: Proteste gegen Wassermangel

Vergangene Woche kam es in Costa Rica zu Protesten in mehreren Orten der Region Alajuelita im Norden des Landes. Die Menschen in der Gebirgsregion beklagen Ungerechtigkeiten in der Wasserverteilung im Land. Während in der Hauptstadt San José 24-Stunden täglich Trinkwasser aus dem Wasserhahn zur Verfügung stehe, kommt es in der Region Alajuelita zu massivem Wassermangel. Dass die Behörden Wassertanks bereitstellen, reiche nicht aus. Bei der Demonstration am 24. April wurde auch kritisiert, dass Wasser in Rechnung gestellt wird, das nicht geliefert wurde. Die Demonstranten fordern, dass das Recht auf Wasser in der Verfassung verankert wird. Hintergrund der Auseinandersetzung sind auch die Klimakrise und die Privatisierung der Wasserwirtschaft.