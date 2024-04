Boykottiert israelischen Auftritt beim Eurovision Song Contest

Sanitarios por Palestine lädt Sie ein, sich an unserer Kampagne gegen den Staat Israel zu beteiligen. Schalten Sie während des Auftritts des hebräischen Staates beim Eurovision Song Contest den Fernseher aus, gehen Sie an Ihr Fenster und zeigen Sie Protest, indem Sie mit Ihren Küchenutensilien Lärm machen.

Israel begeht systematische Menschenrechtsverletzungen, hält sich nicht an alle Resolutionen der Vereinten Nationen und des Internationalen Gerichtshofs und versteckt sich unter einem falschen Bild von Demokratie, hinter dem sich ein Apartheits- und Rassismusregime verbirgt. Wir können dieses perverse System nicht länger vertuschen. Helfen Sie uns, indem Sie diese Kampagne in Ihren sozialen Netzwerken verbreiten und sie mit Ihren Freunden auf der ganzen Welt teilen. Beteiligen Sie sich, indem Sie das Plakat ausdrucken und in Ihrer Nachbarschaft, auf Ihrer Veranda oder an Ihrem Arbeitsplatz aufhängen.

Lassen wir nicht zu, dass das Böse die Oberhand gewinnt.

Ihre Hilfe ist unerlässlich