Brutale Polizeieinsätze gegen Pro-Palästina-Demonstrierende

In den USA setzen die Universitätsleitung mittlerweile die Polizei und pro israelische Provokateure gegen die Protestcamps ein, die seit Tagen gegen den Völkermord, den das zionistische Israel im Gazastreifen begeht, protestieren. Auf dem Campus der University of California in Los Angeles, wie auch auf dem der Columbia-University in New York, griffen die Störer die Campteilnehmerinnen und Campteilnehmer an, was den Leitungen der Universitäten den Vorwand lieferte, die Polizei einzusetzen. Diese räumt die Camps mit Gewalt. Mehr als 1000 Studierende sind bereits festgenommen worden. Die MLPD protestiert gegen dieses Vorgehen und solidarisiert sich mit den Betroffenen.