Faschistische Schlägertrupps überfallen SPD-Politiker beim Plakatieren

Matthias Ecke erlitt Knochenbrüche im Gesicht und muss operiert werden.

Die Dresdner Polizei erklärte am Samstag , dass vier Unbekannte am Freitagabend gegen 22.30 Uhr zunächst einen 28-jährigen Wahlhelfer der Grünen beim Plakatieren entlang der Schandauer Straße in Dresden angegriffen hätten, »Minuten später« dann einen 41-Jährigen, der Plakate für die SPD befestigte. Die Polizei identifizierte die Opfer zunächst nicht namentlich, es dürfte sich bei Letzterem jedoch um Ecke handeln. Beide Männer seien getreten beziehungsweise geschlagen worden.

Ein Polizeisprecher sagte, dass die mutmaßlichen Täter schwarz gekleidet gewesen und von Zeugen dem "rechten Spektrum" zugeordnet worden seien. Man ermittle wegen gefährlicher Körperverletzung in einer politisch motivierten Tat. Der Staatsschutz führe die Ermittlungen.

Zu Recht schreiben Henning Homann und Kathrin Michel, Vorsitzende der SPD in Sachsen: "Das gewalttätige Vorgehen und die Einschüchterung von Demokratinnen und Demokraten ist das Mittel von Faschisten. Die Saat, die AfD und andere Rechtsextreme gesät haben, geht auf."

Dem muss Einhalt geboten werden! Die MLPD spricht den betroffenen Politikerinnen und Politikern ihre Solidarität aus und bekräftigt ihre Forderung: Verbot der AfD und aller faschistischen Organisationen und ihrer Propaganda!