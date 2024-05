Gelsenkirchen: Nein zum Standverbot des DGB am 1. Mai

Sie protestieren damit gegen das Standverbot gegen die genannten Organisationen am 1. Mai durch den DGB Emscher-Lippe (Auszüge):

Werter Kollege Hampel, wir protestieren entschieden, dass Du – ohne ein einziges Wort der Begründung – verschiedenen Organisationen (bisher: AUF Gelsenkirchen, Umweltgewerkschaft, MLPD, Solidarität International, Frauenverband Courage) bei der DGB-Kundgebung am 1. Mai im Stadtgarten verweigerst, einen Informationsstand durchzuführen. Das ist willkürlich und dazu hast Du kein Recht!

Wir beteiligen uns an jedem 1. Mai in Gelsenkirchen traditionell aktiv und mobilisieren immer für den 1. Mai und die Stärkung der Gewerkschaften. Das ist in diesem Jahr besonders wichtig: in Gelsenkirchen werden die Belegschaften mit katastrophalen Arbeitsplatzvernichtungsplänen bei ZF, BP, TKES und anderen Betrieben angegriffen – Arbeitsplätze, die auch der Jugend fehlen! Dagegen protestieren wir entschieden.

Dieser 1. Mai steht auch im Zeichen des Widerstandes gegen krasse Pläne zur Kürzung beim Bürgergeld. Die unsägliche weltweite Aufrüstung und Militarisierung soll auf unserem Rücken bezahlt werden. Die Welt steht aktuell vor der akuten Gefahr eines Dritten Weltkrieges - deshalb treten wir konsequent gegen den Krieg in der Ukraine und in Gaza ein und verurteilen alle verantwortlichen Kriegstreiber. Der 1. Mai steht für internationale Solidarität!

Er ist ein internationaler Kampftag, an dem Arbeiter und Angestellte, Frauen-, Jugend-, Umwelt-, Friedens- und viele soziale Bewegungen unabhängig von ihrer politischen Orientierung zusammenkommen, um für eine bessere Welt einzutreten. Wie kannst Du Dir herausnehmen, uns das demokratische Recht unserer Informationsstände zu verweigern? Das widerspricht dem Grundgedanken des 1. Mai und der Gewerkschaftsbewegung. Das akzeptieren wir nicht! ...