Gewitterzelle blieb über dem Ort stehen

Autos wurden weggeschwemmt wie im Ahrtal. Läden, Wohnungen und Keller überflutet. Ein Ausmaß, das die Gemeinde noch nie erlebt hatte. Doch wie wurde die Bevölkerung vorgewarnt? Nämlich nicht. Erst kurz vor 18 Uhr heulten die Sirenen. Hatte doch der Deutsche Wetterdienst eine Alarmmeldung über aufkommende schwerste Unwetter Stunden vorher herausgegeben. Doch die Bevölkerung wurde nicht umgehend mit Lautsprechern vorgewarnt, um z.B. Fahrzeuge wegzufahren , Wohnungen und Geschäfte mit Sandsäcken zu sichern. Stunden wurden vergeudet. Es ist deswegen ein Skandal, wenn die Hohenzollern-Zeitung in ihrer Ausgabe vom Tag danach schreibt: in Bisingen hat mit einem solchen Ausmaß wohl niemand gerechnet.

Die Aussagen des Bürgermeisters Waizenegger (CDU) und von Landrat Pauli ist so etwas von unverschämt gegenüber uns Betroffenen. So auf der Pressekonferenz vom Freitag, dem 3. Mai: Landrat Günther Martin Pauli und Bürgermeister Waizenegger einig: „Das war kein Regen mehr, das war wie aus Eimern – und die Gewitterzelle blieb direkt über Bisingen stehen und zog nicht weiter. Auf so etwas Extremes kann man sich nicht vorbereiten", erklärten sie.

Weiter wird den Bürgern die Verantwortung zugeschoben: Pauli zog auch den Vergleich zum schweren Killertal-Hochwasser 2008: „Da wurde viel Geld in Hochwassermaßnahmen gesteckt. Ein vergleichbares Unwetter hat es dort aber seither nicht mehr gegeben. Wir wissen also nicht, wie sehr die Maßnahmen fruchten würden." Um schwere Folgen zu verhindern, appelliert Pauli an die Eigenverantwortung: „Jeder Einzelne kann danach schauen, dass im Garten nichts weggespült werden kann."

Im Buch Katastrophenalarm wird deutlich festgestellt, lokale schwerste Unwetter Katastrophen sind an der Tagesordnung..



Ein betroffener Einwohner von Bisingen

Pressebericht mit Videos von der reißenden Flut