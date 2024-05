Griechenland: Große Demonstrationen in Athen und anderen Städten

Studenten demonstrierten gemeinsam mit dem Hafenarbeitern, Bauarbeitern und Beschäftigten der Tourismus-Branche. Die Forderungen: Tarifverträge mit Lohnerhöhungen, 35-Stunden-Woche und gegen den Krieg. Die Kundgebungen drückten ihre Solidarität mit den kämpfenden Menschen in Palästina aus und prangerten die polizeiliche Unterdrückung der US-Studenten an. Auf dem Syntagma in Athen sangen einige tausend Menschen mit gereckten Fäusten die Internationale und ließen Ballons mit den Farben der palästinensischen Flagge in den Himmel von Attika steigen gelassen. Die Larko-Arbeiter demonstrierten in Lamia gegen die Vernichtung ihrer Arbeitsplätze.