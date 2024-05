Halle: Kämpferischer 1. Mai - marxistisch-leninistische Literatur für 165 Euro verkauft

Am Vormittag hatten MLPD und REBELL in Halle auf dem Marktplatz auf der DGB-Veranstaltung ihre Stände aufgebaut. Auf der DGB-Demonstration in Halle wurden selbstverständlich die Fahnen von MLPD und REBELL getragen und am Schluss sangen hunderte vor allem jugendliche Demonstranten die Internationale.

Marxistisch- Leninistische Literatur vom Verlag Neuer Weg wurde im Wert von 165 Euro in knapp vier Stunden verkauft. Das meistverkaufte Buch war "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!" Insgesamt lief es erfolgreicher als letztes Jahr. Auch was Spenden betraf. Kontakte zu Jugendlichen, mit denen wir in Zukunft enger zusammenarbeiten werden, sind genauso entstanden wie zu älteren Menschen aus unserer Stadt, von der Arbeiterklasse bis ins Kleinbürgertum. Dabei war die Diskussion um

die gesellschaftliche Perspektive des echten Sozialismus der Dreh- und Angelpunkt. Auch die Umweltgewerkschaft gewann neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter.

Ein gelungener Kampf-und Feiertag. Bei heißen Temperaturen von bis zu 28 Grad im Schatten war der Vormittag anstrengend, aber auch schön und erfolgreich zugleich.