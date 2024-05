Heidelberg: Der Stand der MLPD war der attraktivste am Platz!

Kämpferischer und anziehender Block des Alevitischen Vereins Wiesloch, mit Mitgliedern der MLPD, der Linkspartei u.a., gemeinsames Singen von Bella Ciao, Arbeiter von Wien, Bir Mayis und der Internationalen, Rufen von Parolen wie "Hoch die internationale Solidarität", "Solidarität heißt Widerstand - Kampf dem Faschismus in jedem Land", "Alle zusammen gegen den Faschismus", "Rüstung, Krieg und Leichen - Profite für die Reichen" – jeweils mehrsprachig.

Der schön, vielfältig und allseitig gestaltete Stand der MLPD wird ständig besucht, auch von Vertretern anderer Parteien wie der Linken, der Grünen und vielen anderen, wir können gar nicht alle Gesprächswünsche erfüllen. Einige meinten, auch wenn sie unsere Standpunkte nicht alle teilen würden, so sei doch festzustellen, dass unser Stand auf dem Platz der attraktivste und unsere Plakate zur Europawahl sehr ansprechend seien. Insgesamt werden 97,20 € an Literatur (2023: 192,60 €), 10 € an Zeitungen umgesetzt und 11,02 € für die Spendenkampagne gespendet. Auffällig ist, dass der Absatz von grundsätzlicher Literatur mit 41,8% den höchsten Anteil aufweist, 2023 waren es auch 59,6%.

Obwohl wir die Bücher „Katastrophenalarm!“ und die „Globale Umweltkatastrophe hat begonnen“ in der Ansprache in den Mittelpunkt stellten und auch am Tisch hervorhoben, konnten wir davon keine verkaufen. Die Gründe dafür sind unklar. Manche meinten jedoch, sie hätten sie schon anderweitig erworben. Zwei junge Leute äußerten Kontaktwünsche, die wir schnell erfüllen wollen.