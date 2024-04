London: 200.000 fordern "Free Palestine"

Bei der 13. nationalen Demonstration am Samstag in London gegen den Völkermord in Gaza, organisiert von "Stop the War Coalition" (STWC) und "Palestine Solidarity Campaign" (PSC), beteiligten sich rund 200.000 Menschen. Die Demonstranten trugen Palästina-Fahnen und Plakate mit "Stoppt die Bombardierung" und "Schluss mit der israelischen Besatzung". In der britischen Öffentlichkeit findet aktuell eine heftige Auseinandersetzung um die Pro-Palästina-Demos statt, die angeblich den Antisemitismus schürten und wegen denen sich Juden nicht mehr auf die Straße trauten. Bewusst führte eine Gruppe von Juden, darunter auch elf Überlebende des Holocaust, die die Politik der israelischen Regierung ablehnen, die Demonstration an.