Kauf das Buch und wir reden in zwei Wochen darüber

Viele kauften das Buch sofort, weil sie gewohnt sind, dass die MLPD neue Bücher veröffentlicht, die stets lesenswert sind. Doch um anderen Leuten das Buch schmackhaft zu machen, sind natürlich mehr Argumente und Ideen erforderlich, als nur: „Hallo, hier ist das neue Buch von Stefan Engel, Monika Gärtner-Engel und Gabi Fechtner".

Viele Kollegen sagen: „Ich lese nicht", oder: "Ich schaue lieber im Internet“.

Eine gut überlegte konkrete Verkaufsstrategie und -taktik für jeden Einzelnen muss her. Ich habe einem jungen kurdischen Kollegen das Buch vorgestellt. Es fehlt an Zeit, das Band läuft, der Takt ist kurz. Also: Titel gezeigt, der macht ja schon einiges her. Mit der Erde in Flammen. Im Anschluss habe ich das Inhaltsverzeichnis kurz vorgestellt.

Im Kapitel „Umweltkatastrophe und Weltkriegsgefahr“ sind wir hängen geblieben. Dies war ebenfalls der Plan. Ich wusste, dass ihn die Frage des Kriegs in Kurdistan und alle anderen Kriegsherde in der Welt beschäftigen. Dass er sich Sorgen um die Menschen macht und den Ukrainekrieg als von beiden Seiten ungerecht geführten Krieg ansieht, weiß ich ebenfalls. Dann der Vorschlag: Kauf das Buch und lies das Kapitel. Wir reden in zwei Wochen darüber. Das ging auf. Er hat sich das Buch gekauft.