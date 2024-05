MLPD startet Kampagne zur Literaturoffensive für das Buch: „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“

Zoomt man noch weiter raus, sieht man, dass das wiederum nur einer von vielen Faktoren der globalen Umweltkatastrophe ist, die bereits begonnen hat. Eine Reihe Zerstörungs- und Selbstzerstörungsprozesse sind im Gang, die die Menschheit nicht mehr rückgängig wird machen können. Die Existenz der Menschheit steht auf dem Spiel. Die MLPD hat angesichts dieser Situation ein Buch herausgebracht, das seinesgleichen sucht.

Allseitige Einführung in die Funktionsweise der Biosphäre und die Rolle, die der Mensch in der Natur spielt. Wissenschaftlicher Nachweis der Qualität der begonnenen globalen Umweltkatastrophe. Allseitiges Kampf- und Selbstveränderungsprogramm mit der Perspektive der Lösung im echten Sozialismus. Das Buch nennt Ross und Reiter: Hauptverantwortlich sind die internationalen Monopole, die für ihren Maximalprofit über Leichen gehen.

Revolutionäres Umweltbuch wird unterdrückt.

Kein Wunder, dass dieses Buch in diesen Kreisen auf wenig Gegenliebe stößt. Auf der Weltklimakonferenz in Dubai wurde das Buch verboten und geheimdienstlich verfolgt. Schließlich wollen dort eben jene internationalen Monopole ungestört Wirtschaftsdeals abschließen. Daimler versuchte am 25. April in Stuttgart den Verkauf des Buches am Tor mit der Polizei zu unterbinden, ohne Erfolg. Während die Kapitalisten das revolutionäre Umweltbuch fürchten, ducken sich nicht wenige vor diesem antikommunistischen Druck weg. Namhafte Umweltforscher und Journalisten schweigen bisher auffällig über das Buch. Stattdessen liest man täglich Artikel, die den Ernst der Lage herunterspielen und auf eine Lösung im Kapitalismus orientieren. Wir sagen dieser Unterdrückung den Kampf an! Jetzt erst recht gehört dieses Buch in die Hand jeder klassenbewussten Arbeiterin und jedes umweltbewussten Menschen.

Beginn der Literaturkampagne am 1. Mai

Am 1. Mai, dem Kampftag der Arbeiterklasse, verband sich schon immer der Kampf um sofortige Verbesserungen mit dem Kampf um den Sozialismus. Wie die Faust aufs Auge passt dazu der Start einer Kampagne zum breiten Vertrieb des Buches. Während andere Parteien in den Innenstädten Kugelschreiber verteilen, stellt die Internationalistische Liste / MLPD auch im Europawahlkampf das Buch in den Mittelpunkt.

Mitten rein in die Debatte.

Der Wahlkampfforscher Stecker berichtet: „Die Wahlkampfforschung zeigt, dass das effektivste Instrument gleichzeitig das aufwendigste ist: an der Tür klopfen und sich vorstellen. So bleibt man in den Köpfen der Leute verankert.“ Ganz in diesem Sinne ist die Hauptmethode der Literaturkampagne, mit Tausenden Menschen persönlich ins Gespräch zu kommen. An der Haustür, aber nicht nur: im Betrieb, im Freundeskreis, in der Familie, unter Nachbarn und auf der Straße. Bewährt hat sich: jede und jeden ansprechen! Oder fällt euch irgendjemand ein, den die Rettung der Menschheit nichts angeht? Eine Genossin verkaufte ein Buch an ihre Fußpflegerin und stellte fest: „Die hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm!“ Bewährt hat sich weiter: überzeugende Argumente im Gegenwind! Monopole, bürgerliche Parteien und Medien fahren mit großem Aufwand Kampagnen, um das Umweltbewusstsein zu zersetzen. Die Regierung bittet für zugleich völlig unzureichende Umweltmaßnahmen immer die Massen zur Kasse und gießt damit laufend Wasser auf die Mühlen reaktionärer Klimaleugner. Natürlich gehen deshalb bei Umweltfragen oft die Tassen hoch. Es gilt, den Kampf um die Denkweise auszutragen. Dazu braucht es überzeugende Argumente gegen faschistische Klimaleugner, gegen das Ausspielen von Arbeitsplätzen und Umweltschutz, gegen das Greenwashing der Konzerne und auch gegen den imperialistischen Ökologismus der Grünen. Das Buch selbst liefert Anregung für die Argumente, es erfordert aber auch eigene Überlegungen, die passgenau auf die Situation, das Thema oder die Person anzuwenden. Als Drittes hat sich bewährt: mit Mut und Optimismus Partei ergreifen! Es braucht immer Trendsetter, die vorangehen, wenn sich etwas Neues durchsetzen muss. Hilf mit, dass dieses Buch und seine revolutionären Schlussfolgerungen massenhaft in die Debatte kommen.

Zusätzliche Methoden sind Besuche bei Buchhändlern durch ehrenamtliche Mitarbeiter des Verlags Neuer Weg. Wahlkampfkundgebungen mit öffentlicher Buchvorstellung, Stände im Stadtteil oder in den Innenstädten und Straßenumzüge.

Die Rote Fahne Redaktion wird über die gesamte Kampagne Argumente, Anregungen und Korrespondenzen veröffentlichen und freut sich über Zuschriften, Fragen, Hinweise und Kritiken.