1. Mai

Niederlande: Der Rode Morgen trat kämpferisch in Erscheinung

Auch in den Niederlanden fanden am 1. Mai Demonstrationen und Veranstaltungen der Gewerkschaften und linker bis revolutionärer Organisationen statt. Er ist dort kein Feiertag. Der Gewerkschaftsbund FNV rief in Amsterdam zur Demonstration auf, unter dem Motto „Die Niederlande verdienen besseres“.