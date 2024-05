Oberhausen: Großes Familienfest, aber keine Maidemo!

Großes Interesse bestand am erneut aufgelegten Buch „Sozialismus am Ende?“ von Willi Dickhut und am Gesamtband zur globalen Umweltkatastrophe am Büchertisch der MLPD. Wie jedes Jahr hatte der DGB uns keine Standgenehmigung gegeben – wir haben protestiert und unseren Büchertisch trotzdem erfolgreich durchgeführt. Das selbstgemalte Transparent zum Kampf um jeden Arbeitsplatz bei Stahl wurde vielfach fotografiert und verschiedene Gewerkschafter wollen Solidaritätsresolutionen nach Duisburg schicken.

Nächstes Jahr muss die traditionelle Maidemonstration wieder erkämpft werden, die vom DGB dieses Mal abgesagt wurde – ausgerechnet in einer Zeit, in der viele Kolleginnen und Kollegen in Kämpfen um ihre Arbeitsplätze, um die Tarife, gegen Faschisten usw. stehen, und es an der Zeit ist, sich massenhaft über gesellschaftliche Perspektiven auseinanderzusetzen.