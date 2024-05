Paris: Jugend gegen Kriege und Umweltzerstörung - mit Links zu weiteren Berichten

Neue Angriffe der Macron-Regierung unter anderem zur Kürzung des Arbeitslosengelds empören Jung und Alt. Die ICOR-Organisation Union Prolétarienne ML hatte den 1. Mai in einer Gesprächsrunde gut vorbereitet und führte zusammen mit Sympathisanten einen anziehenden Stand durch. Der Verkauf von Literatur im Wert von 230 Euro an unserem Stand und viele Diskussionen spiegeln das Interesse an einer sozialistischen Alternative wieder.

Besonderheiten in Paris: ein eigener Jugendblock gegen die kapitalistische Vereinnahmung der Olympiade durch Verschwendung von Steuergeldern, Repression und Umweltzerstörung sowie die « Säuberung » der Stadt von Obdachlosen, die in die Banlieue verbannt werden ! Das IOC folgt buchstabengetreu die imperialistische Ausrichtung mit Ausschluss von Russland und Belarus zumindest bei den zentralen olympischen Feierlichkeiten, heisst Israël aber willkommen ! Eine internationale Bewegung fordert dagegen « Ban Israël ». Die Einladung zum Leninseminar der ICOR stiess auf Anerkennung und Interesse.