Plakatieren: Mit dem Fahrradanhänger im Essener Westen

Den Radanhänger habe ich vor zwei Jahren gekauft und muss einfach sagen, dass er sich super für das Plakatieren eignet. Vielleicht auch eine Idee für andere.

Für ein Wohngebiet ist er super. In der kleinen Kiste kann man auch Flyer, Bücher etc. unterbringen. Dann hat man immer etwas parat. Er ist ohne alles einsetzbar, aber auch mit dem Rad zu nutzen.

Auf die Infotafel der Grünen am Markt wurde der Spruch "Kriegstreiber stoppen!" gesprüht. Diesen Protest wollte ich euch nicht vorenthalten. Unsere Plakate sind natürlich auch ein schöner Kontrast zu denen der Grünen. Deren Name ist so klein und kaum zu lesen, warum wohl … ?