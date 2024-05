Neapel

Pomigliano d’Arco: Streik im Stellantis-Werk

Am Dienstag, dem 30. April, riefen die Gewerkschaften Fim, Uilm, Fismic und Uglm die Arbeiter im Stellantis-Werk in Pomigliano d’Arco in Neapel zu einem 8-Stunden-Streik auf.

Korrespondenz